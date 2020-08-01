السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نواكشوط 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 6310، فيما بلغ عدد الوفيات 159 وفاة.

// انتهى //

23:30ت م

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نواكشوط 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 6310، فيما بلغ عدد الوفيات 159 وفاة.// انتهى //23:30ت م0247

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