شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهاني الملوك والرؤساء بالشفاء وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالا هاتفيا، أمس، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله -رعاه الله- التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وقد هنأه ملك البحرين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله -رعاه الله- التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- جلالة سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لجلالته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

Advertisements

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- سمو ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى، كما هنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله -رعاه الله- التهاني بعيد الأضحى المبارك. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله- ومغادرته المستشفى. كما هنأ الرئيس الإندونيسي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله -رعاه الله- التهاني بعيد الأضحى المبارك.