شكرا لقرائتكم خبر عن التزام المصلين بالاحترازات في مساجد الدمام والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية على عدد من المساجد بالدمام، تكثيف الجهات الأمنية جهود تنظيم الحركة المرورية أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى دور متطوعي الهلال الأحمر في تنظيم المصلين داخل المساجد.

وحرص متطوعو الهلال الأحمر على قياس درجات حرارة المصلين قبل دخول المسجد، وتوزيع معقمات الأيدي، والتأكد من إحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، إضافة إلى تنظيم الصفوف وفق خطة التباعد الآمن للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشاد المصلون بالدور الكبير الذي تقوم به جميع الجهات المسؤولة في تنظيم المساجد.

وأكد المواطن فهد محمد الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل المسجد وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، مؤكداً على الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في التنظيم خارج المسجد. ولفت المواطن سلطان العبسي إلى وجود ترتيب وتنظيم عال في المسجد، إضافة إلى الالتزام والتعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، معربا عن شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بسلامة المواطن والمقيم. كما أكد المواطن جابر العبسي على التزام ووعي المصلين، مشيراً إلى تعاونهم مع المنظمين في تطبيق التدابير الوقائية.