شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 13 مليون ريال.. فتح نفق عمر بن الخطاب أمام حركة السير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح فرع الوزارة أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشن المشروع في 4-6-1441هـ، وجرى تأجيل فتحه أمام حركة السير بسبب التنسيقات مع الجهات المعنية لوجود بعض الأعمال الخاصة بأمانة المنطقة على طريق عمر بن الخطاب.
وأوضح أنه بالتنسيق مع إمارة وأمانة المنطقة وإدارة المرور، جرى فتح الحركة بالنفق يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ. وبين فرع الوزارة أن تكلفة استكمال أعمال النفق بلغت حوالي 13 مليون ريال، وشملت تنفيذ الجدران الاستنادية لحماية أبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية بالجزيرة الوسطية، ومنحدرات للربط على «طريق الظهران/ الجبيل»، وامتداد «طريق الرياض/ الدمام» السريع، مع تنفيذ طبقات الطريق، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ مسارين للطريق فقط بكل اتجاه وذلك لتحقيق اشتراطات الشركة السعودية للكهرباء مع وجود أبراج الضغط العالي بالجزيرة الوسطية بسبب التكلفة العالية لأعمال الترحيل.
وأضاف إن فتح الحركة يسهم في رفع مستوى السلامة وانسيابية الحركة على طريق عمر بن الخطاب وربطه مع طريق «الظهران- الجبيل» عند تقاطعه بدائري الدمام وربط أحياء الدمام شمال وجنوب الطريق الدائري ببعضها.
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