شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤدي صلاة «الأضحى» بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

أدى الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، وذلك برفقة عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.

وقال الشيخ لؤي الراشد، خطيب وإمام صلاة العيد بالمسجد، إن الإسلام هو دين السعة والرحمة والسماحة، مشيرا إلى أن العيد جزء من ديننا وشعيرة من شعائره. وشدد على أن المؤمن يجد في إيمانه سعة من الضيق وأمنا حال الخوف، حاثا المصلين على المحبة والوئام وصلة الأرحام، كما أوصاهم بجمع الكلمة وتوحيدها والحذر من الفرقة والاختلاف.