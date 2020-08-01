شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤدي صلاة «الأضحى» بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل
وقال الشيخ لؤي الراشد، خطيب وإمام صلاة العيد بالمسجد، إن الإسلام هو دين السعة والرحمة والسماحة، مشيرا إلى أن العيد جزء من ديننا وشعيرة من شعائره. وشدد على أن المؤمن يجد في إيمانه سعة من الضيق وأمنا حال الخوف، حاثا المصلين على المحبة والوئام وصلة الأرحام، كما أوصاهم بجمع الكلمة وتوحيدها والحذر من الفرقة والاختلاف.
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