شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مكثفة على صالونات الحلاقة والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة الشرقية جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة والتجميل، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس « كورونا » المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن الجولات شملت متابعة الحلاقين قبل العيد لمتابعة مدى التزامهم بإرشادات حماية العملاء والموظفين، مثل ارتداء الكمامة، والقفازات، ودرع الوجه، والرداء القماشي، وأيضا الرداء البلاستيكي، وشريط الرقبة.

وبين أن هناك أيضا اشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة من خلال تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، والمحلات جيدا قبل إعادة فتحها، والتأكد من توافر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، ومنع المرافقين للزبائن داخل المحال.