شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الفرحة بسلامة خادم الحرمين تعم أرجاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

راحة الحجيج

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتأييد، ويوفقهم للتيسير على الحجيج، وتحقيق مقاصد الشريعة بحمايتهم وتوفير احتياجاتهم، في ظل ما اتخذته المملكة من إجراءات، وما وفرته حكومتها من تسهيلات وخدمات لضمان أمن وراحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وحرصهم على أن يكون حج هذا العام وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية.

فرحة عارمة

كما رفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة خروج مقامه الكريم من المستشفى، بعد أن من عليه الله -جل جلاله- بالصحة والعافية.

وقال سموه «يشرفني مولاي أن أرفع لكم التهنئة بعد أن من الله عليكم بالصحة والسلامة، إثر العارض الصحي الذي ألم بكم، وقد استبشرنا بخبر مغادرتكم رعاكم الله للمستشفى، وفرحتنا بسلامتكم سيدي لا تضاهيها فرحة، فالحمد لله على فضله وكرمه ومنه، وأسأله سبحانه أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويسددكم لنهضة بلادنا ورفعتها، أدامكم الله سيدي قائدا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وحفظكم بحفظه».

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دعوات متواصلة

وأضاف «نرفع أكفنا للمولى -عز وجل- شكرا وامتنانا بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وأن من الله عليه بالصحة والعافية، فالفرحة تعم أرجاء المملكة بهذا الخبر السعيد، والدعوات تتواصل لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولكم سيدي بأن يمدكم المولى -عز وجل- بالنصر والتأييد، وأن يوفقكم لما فيه خير بلادنا والأمتين العربية والإسلامية».

مسيرة النهضة

وتابع «سموه»: «نبتهل للمولى -عز وجل- أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يوفق مولاي ومقامكم الكريم لمواصلة مسيرة النهضة والنماء التي تشهدها بلادنا».

واختتم بصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، والتأييد والتوفيق.