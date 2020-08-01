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35 ألف زهرة تستقبل زوار شاطئ العقير في «الأضحى»

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استقبل شاطئ العقير زواره، في عيد الأضحى المبارك، بـ35 ألف زهرة موسمية صيفية، إضافة إلى 240 شواية ذات جودة عالية ومجهزة بالكامل على امتداد الشاطئ، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة بفيروس «» المستجد.

وبين رئيس بلدية العقير م. راشد المسلمي، أنه جرى تكثيف أعمال النظافة والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازاية الوقائية، إضافة إلى تعقيم جميع مكونات الشواطئ من مظلات وكراسي ودورات مياه وألعاب أطفال، مشيرا إلى وجود 135 عامل نظافة ينشطون على مدار اليوم، لرفع المخلفات ونقلها للمرادم العامة.

وناشد «المسلمي» المرتادين تجنب المخالفات، حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية بمقدار 200 ريال، مشيرا إلى الانتهاء من صيانة المظلات ودورات المياه والمراوش وكذلك أعمال الدهان على امتداد الشاطئ والمسطحات الخضراء، فضلا عن تهيئة بستان شاطئ العقير الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 35 ألف زهرة موسمية صيفية.

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