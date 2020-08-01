شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد بلا إصابات».. إرشادات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أهمية الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، تجنبًا للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للوصول إلى «عيد بلا إصابات جديدة»، مشيرين إلى أهمية التباعد الاجتماعي والاعتماد على «التواصل عن بُعد» للتهنئة بالعيد.

وقال رئيس اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بمدينة العيون محمد العمر إن المملكة تشهد ارتفاعات كبيرة في نسبة التعافي من الوباء، بفضل الله، أولًا، ثم الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين بالاشتراطات الوقائية والاحترازات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف إن من الواجب علينا جميعًا التكاتف مع ولاة أمرنا، ومضاعفة التقيد بالاشتراطات، ناصحًا بأن تكون صلة الرحم ونقل التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قدر المستطاع، وذلك للتقليل من التجمعات.

وأوصى المستشار الأسري عبدالله الحمام بضرورة تبادل التهنئة بالعيد مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، للخروج بـ«عيد أضحى دون إصابات»، مشيرًا إلى أن هناك بدائل واسعة لتقديم المعايدات والهدايا دون تجمعات كالهواتف والتواصل المرئي عن بُعد وغيرها.

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وتابع: «أيام العيد جميلة وستصبح أجمل عند التزامنا وتقيدنا بالإرشادات الصحية».

وبين مدير إدارة الشراكة المجتمعية بمستشفى مدينة العيون ياسر السعيد، أن العيد هذا العام يختلف عن الأعياد السابقة، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، ولذلك ينبغي الحذر عند التعامل مع الأقارب والأهل ليمر هذا العيد دون أي مشكلات.

وأضاف إن وزارة الصحة بذلت جهودًا كبيرة لنشر الوعي، موصيًا باستخدام التطبيقات الحديثة التى تربط بين أفراد المجتمع بدلًا من التجمعات.