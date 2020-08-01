شكرا لقرائتكم خبر عن 59 حافظا للقرآن الكريم في دورات الجبيل الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، اختتام الأنشطة والدورات الصيفية لهذا العام، مشيرة إلى وصول عدد الحافظين لكتاب الله تعالى، 59 طالبا وطالبة، فضلا عن إكمال حفظ ومراجعة 644.423 وجها من القرآن الكريم.

وذكر مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد الجبر أن الدورات والأنشطة الصيفية شهدت تنافساً شريفاً بين الطلاب والطالبات، في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الجمعية تمكنت من توفير بيئة تعليمية عبر استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي، التي حظيت بإقبال كبير من الطلاب والطالبات.

وأكد أن الجمعية حملت على عاتقها تعليم القرآن الكريم في ظل الرعاية والدعم، التي تتلقاها من حكومة خادم الحرمين الشريفين، في رعاية الناشئة واستغلال أوقاتهم، خصوصا في الإجازة الصيفية.

وأثنى الجبر، على جهود منسوبي الجمعية وشكر فيها المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور على تضافر الجهود، وتحقيق هذه الثمار المباركة.