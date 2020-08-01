شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 2500 أضحية بمسلخ القطيف والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مسلخ محافظة القطيف في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 2500 أضحية، وذلك وفق الخطة التي وضعتها البلدية.

وتستهدف الخطة تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. وأوضح رئيس بلدية المحافظة م.محمد الحسيني، أن الاستعداد المبكر، والتنسيق الجيد مع بقية الجهات، أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ، مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل للمسلخ اشتملت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. يذكر أن البلدية هيأت المسلخ «نقطة الذبح الواقعة بغرب بلدة الأوجام» لاستقبال الأعداد المتوقعة من الأضاحي، وتجهيزه بـ «٣٨» جزاراً و«٣٤» عاملا، و «١٠» من الفنيين، و«٤» من الأطباء البيطريين المشرفين على المسلخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.