شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا حالات كورونا بين ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 4460 حالة تعافٍ إضافية، و24 حالة وفاة جديدة.

وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 275.905 حالات، من بينها 37.381 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2033 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2866 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة 178، خميس مشيط 106، الرياض 99، الهفوف 84، المدينة المنورة 68، حائل61، جازان 58، بريدة 56، المبرز 50، الدمام 50، أبها 45، جدة 41، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي، فجاءت كالتالي: الرياض 517، الطائف 334، بريدة 265، الدمام 255، الهفوف 225، جدة 219، المبرز 166، حائل 162، مكة المكرمة 154، خميس مشيط 114، المدينة المنورة 88، جازان 87، الخبر 82، محايل 79، سكاكا 69، القطيف 65، الظهران 62، عنيزة 61، حفر الباطن 56، المظيلف 53، أبها 51، تبوك 48، نجران 48، القنفذة 47، الجبيل 44.