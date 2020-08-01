شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 46 ذبيحة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة البلديات «لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية»، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 10 مسالخ عشوائية مخالفة على امتداد مواقع برية وأخرى زراعية، تقوم عليها عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل إلى أن عدد الذبائح التي تم مصادرتها 46 ذبيحة، مؤكدا أن اللوائح البلدية شددت على منع الذبح العشوائي وتطبيق أقصى الجزاءات بحق المخالفين وإتلاف المضبوطات، وجاءت جولة اللجنة الرقابية بمشاركة قوات المهمات من شرطة الأحساء.

وأكد رئيس اللجنة د. قاسم الهزوم، أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون به عمالة غير مختصة، إضافة إلى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يعرض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سببا في تلوث اللحوم، وأيضا عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح.