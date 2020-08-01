شكرا لقرائتكم خبر عن «المسالخ المبتكرة».. سوء تنظيم وغياب للعمالة المدربة والان نبدء بالتفاصيل

تذمر عدد من المواطنين من سوء التنظيم في المسالخ المبتكرة بالدمام والوقوف في الانتظار لساعات طويلة دون حضور العمالة للمسالخ، مؤكدين أن ذلك من أهم الأسباب للجوء إلى السلخ العشوائي، لافتين إلى غياب مراقبي الأمانة للاطلاع على معاناتهم.

وأوضح المواطن سدحان العتيبي أنه يقف في صف الانتظار أمام المسلخ المبتكر من الساعة 5:30 صباحاً، وإلى الساعة 7 صباحاً ولم يحضر العاملون في المسلخ، مبيناً أنه لو قام بالسلخ العشوائي لكان أسهل وأسرع، مؤكداً أن اللوم يعود لأمانة الشرقية لعدم الاهتمام بالمسالخ المبتكرة.

وبين المواطن عثمان العلياني أن المسالخ المبتكرة أعطت أملا للمواطنين بسهولة ذبح الأضاحي، مبيناً أن ذلك عاد بالعكس حيث عطلت أعمال المواطنين واضطروا لطول الانتظار دون فائدة، ودون حضور العمالة أو المشرفين. وهو نفس ما أكده المواطن ربيع العتيبي.

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ومن ناحيته أوضح المواطن فهد الزعبي أنه حضر للمسلخ المبتكر بضاحية الملك فهد يحمل رقما للذبح، ولم يلتزم المسلخ بالأرقام، مؤكداً أن العمالة في المسلخ ليسوا متخصصين في الذبح ويحملون إقامات بعمل آخر ولا علاقة لهم بالأمانة، مبيناً أن هناك تعذيبا للأضاحي وذبحها بطريقة غير صحيحة، وأضاف: إن أحد العمالة في المسلخ يحمل إقامة تشطيب مبانٍ ويقوم باستخدام الأدوات بشكل غير صحيح إضافة إلى تدني النظافة. كما بين المواطن إبراهيم القحطاني أنه انتظر أمام مسلخ ضاحية الملك فهد لوقت طويل، وعند حضور العمالة اتضح أنهم غير مدربين على الذبح والسلخ ويعملون بشكل عشوائي، وأضاف إنهم يقومون بالذبح لغير القبلة.

وأكد المواطن مازن القحطاني أنه انتظر في الصف لمدة أكثر من ساعة وعند البحث اتضح أن العمالة غير متخصصين في الذبح والسلاخة، مبيناً أنه قام بإجراء عملية جراحية ومن الصعب انتظاره في الحرارة.

وأشار المواطن راكان المري إلى أن الازدحام في المسالخ وعدم التنظيم ورفع الأسعار هي من الأسباب التي تجعلهم يلجؤون للذبح العشوائي، مؤكداً أنه ليس هناك أي إجراءات احترازية ولكن أجبروا على ذلك.