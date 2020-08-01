شكرا لقرائتكم خبر عن آلية «معدلة» لتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة.

وجاء القرار: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 294 وتاريخ 21-08-1431هـ بشأن تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، والقرار الوزاري رقم 15098 وتاريخ 06-06-1436هـ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، والقرار الوزاري رقم 30477 وتاريخ 20-12-1438هـ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة، والقرار الوزاري رقم 4100037319 وتاريخ 21-02-1441هـ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة.

ونص القرار على: أولاً: اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة بالصيغة المرفقة. ثانياً: تنشر الآلية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها. ثالثاً: يشترط أن يرفق الاستشاري ضمن عرضه للدخول بالمنافسات الحكومية اعتباراً من تاريخ 01-01-1442هــ ولمدة ثلاثة أشهر مشهداً معتمداً من وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، يفيد بتقدمه لها بطلب الحصول على التصنيف وذلك استثناءً من أحكام المادة الثالثة بهذه الآلية، وذلك لتكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة. رابعاً: يبلغ القرار لمن يلزم لتنفيذه.

سجلت وزارة الصحة أمس، 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 4460 حالة تعافٍ إضافية، و24 حالة وفاة جديدة.

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وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 275.905 حالات، من بينها 37.381 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2033 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2866 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة 178، خميس مشيط 106، الرياض 99، الهفوف 84، المدينة المنورة 68، حائل61، جازان 58، بريدة 56، المبرز 50، الدمام 50، أبها 45، جدة 41، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي، فجاءت كالتالي: الرياض 517، الطائف 334، بريدة 265، الدمام 255، الهفوف 225، جدة 219، المبرز 166، حائل 162، مكة المكرمة 154، خميس مشيط 114، المدينة المنورة 88، جازان 87، الخبر 82، محايل 79، سكاكا 69، القطيف 65، الظهران 62، عنيزة 61، حفر الباطن 56، المظيلف 53، أبها 51، تبوك 48، نجران 48، القنفذة 47، الجبيل 44.