، بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه ،

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أكد الحاج خالد خليل من لبنان، ويقيم بالسعودية، أن ما شاهده في مسجد نمرة من جهود قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيء مميز، وغير مستغرب على المملكة العربية السعودية، هذه السنة وطوال السنوات الماضية. واصفًا السعودية برائدة العالم الإسلامي.
ووصف الحاج "أحمد خليل" حجم الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج قائلاً: منذ التنسيق معنا من قِبل وزارة الحج والصحة إلى أن وصلنا إلى الفندق المخصص لإقامتنا بجدة لقينا كل حفاوة وترحيب؛ فنحن نشعر بغبطة، ولا نستطيع أن نعبِّر عما تكنه قلوبنا، وتعجز الكلمات عن وصفها.
وقال "خليل": هذا الحج الاستثنائي لا يحصل إلا بجهود عظيمة وكبيرة من قِبل قيادة هذه البلاد. ورغم الظروف تقرَّر أن يُقام، وهذا بحد ذاته حرص مميز. والنتيجة أننا نحظى -ولله الحمد- باهتمام وعناية ومحافظة على سلامتنا. وهو شيء لا نستطيع وصفه؛ فشكرًا لكم.
وعن التجهيزات والخدمات التي قدَّمتها وزارة الشؤون الإسلامية في مساجد المشاعر المقدسة قال الحاج أحمد خليل: ولله الحمد وجدنا كل شيء متيسرًا وواضحًا للحاج من ناحية الترقيم والملصقات؛ وهذا يسَّر علينا الكثير. وكذلك توفير السجادات لكل حاج، والهدايا؛ فجزاكم الله خير الجزاء.
واختتم الحاج أحمد خليل تصريحه بسؤال الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يلبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يديم أمن هذه البلاد وأمانها، ويوفقها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. المشاعر المقدسة
بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفهعبدالله العنزي الخليج 365 2020-08-01
أكد الحاج خالد خليل من لبنان، ويقيم بالسعودية، أن ما شاهده في مسجد نمرة من جهود قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيء مميز، وغير مستغرب على المملكة العربية السعودية، هذه السنة وطوال السنوات الماضية. واصفًا السعودية برائدة العالم الإسلامي.
ووصف الحاج "أحمد خليل" حجم الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج قائلاً: منذ التنسيق معنا من قِبل وزارة الحج والصحة إلى أن وصلنا إلى الفندق المخصص لإقامتنا بجدة لقينا كل حفاوة وترحيب؛ فنحن نشعر بغبطة، ولا نستطيع أن نعبِّر عما تكنه قلوبنا، وتعجز الكلمات عن وصفها.
وقال "خليل": هذا الحج الاستثنائي لا يحصل إلا بجهود عظيمة وكبيرة من قِبل قيادة هذه البلاد. ورغم الظروف تقرَّر أن يُقام، وهذا بحد ذاته حرص مميز. والنتيجة أننا نحظى -ولله الحمد- باهتمام وعناية ومحافظة على سلامتنا. وهو شيء لا نستطيع وصفه؛ فشكرًا لكم.
وعن التجهيزات والخدمات التي قدَّمتها وزارة الشؤون الإسلامية في مساجد المشاعر المقدسة قال الحاج أحمد خليل: ولله الحمد وجدنا كل شيء متيسرًا وواضحًا للحاج من ناحية الترقيم والملصقات؛ وهذا يسَّر علينا الكثير. وكذلك توفير السجادات لكل حاج، والهدايا؛ فجزاكم الله خير الجزاء.
واختتم الحاج أحمد خليل تصريحه بسؤال الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يلبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يديم أمن هذه البلاد وأمانها، ويوفقها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
01:47 AM
نوّه بتميُّز خدمات "الإسلامية" بمسجد نمرة وثمَّن دور القيادة في تأمين الحجيج
أكد الحاج خالد خليل من لبنان، ويقيم بالسعودية، أن ما شاهده في مسجد نمرة من جهود قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيء مميز، وغير مستغرب على المملكة العربية السعودية، هذه السنة وطوال السنوات الماضية. واصفًا السعودية برائدة العالم الإسلامي.
ووصف الحاج "أحمد خليل" حجم الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج قائلاً: منذ التنسيق معنا من قِبل وزارة الحج والصحة إلى أن وصلنا إلى الفندق المخصص لإقامتنا بجدة لقينا كل حفاوة وترحيب؛ فنحن نشعر بغبطة، ولا نستطيع أن نعبِّر عما تكنه قلوبنا، وتعجز الكلمات عن وصفها.
وقال "خليل": هذا الحج الاستثنائي لا يحصل إلا بجهود عظيمة وكبيرة من قِبل قيادة هذه البلاد. ورغم الظروف تقرَّر أن يُقام، وهذا بحد ذاته حرص مميز. والنتيجة أننا نحظى -ولله الحمد- باهتمام وعناية ومحافظة على سلامتنا. وهو شيء لا نستطيع وصفه؛ فشكرًا لكم.
وعن التجهيزات والخدمات التي قدَّمتها وزارة الشؤون الإسلامية في مساجد المشاعر المقدسة قال الحاج أحمد خليل: ولله الحمد وجدنا كل شيء متيسرًا وواضحًا للحاج من ناحية الترقيم والملصقات؛ وهذا يسَّر علينا الكثير. وكذلك توفير السجادات لكل حاج، والهدايا؛ فجزاكم الله خير الجزاء.
واختتم الحاج أحمد خليل تصريحه بسؤال الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يلبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يديم أمن هذه البلاد وأمانها، ويوفقها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
، بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه ،
المصدر : الخليج 365
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