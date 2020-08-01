، سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجر ،

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.
وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.
وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
12:52 AM
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:42 AM
هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمَيْن الشريفَيْن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.
وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
، سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجر ،
المصدر : الخليج 365
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