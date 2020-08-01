محمد بن مسعود - الدمام - 1,216 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 4,4 ملايين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تُسجل 68,042 إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة. Advertisements 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 02:14 AM 1,216 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 4,4 ملايين 1,216 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 4,4 ملايين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تُسجل 68,042 إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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