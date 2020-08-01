شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عائلة تتفاجأ بـ «أسد» في حوش المنزل وهي تذبح الأضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فوجئت أسرة أثناء الاستعداد لذبح الأضحية بحيوان مفترس "أسد" يقفز فوق سور البيت من ناحية جيرانهم.

وروى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هيثم خالد بأنه فوجئ بأهل بيته يصرخون بكلمة واحدة "أسد.. أسد"، وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد، وكان واقفاً على السور بين بيته وبيت الجيران ويراقب الأضحية.

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وقال أن أفراد الأسرة ظلوا يتابعون الأسد وهو مستقر فوق السور، ثم لجأوا للدفاع المدني ووصفوا الموقف، فوجههم بالاتصال على الشرطة، ففعلوا، وسألهم الشرطي أنتم في البر؟ أو بجوار حديقة الحيوان؟ وحدث كل ذلك والأسد موجود مكانه.

وأضاف أنه عقب ذلك طلب منهم الشرطي الاتصال على "البلدية" ففعلوا وسألهم المختص هل الأسد هادئ أم هائج؟ وأخيراً رفعت الشرطة بلاغاً وتم معالجة الموضوع، وانتهى بسلام.