شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وفاة أكبر مرشد سياحي في المملكة متأثرًا بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): انتقل أكبر مرشد ودليل سياحي في المملكة، صباح اليوم الجمعة، إلى ذمة الله عن عمر ناهز الـ90 عامًا، متأثرًا بفيروس انتقل أكبر مرشد ودليل سياحي في المملكة، صباح اليوم الجمعة، إلى ذمة الله عن عمر ناهز الـ90 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد. وكان أكبر مرشد سياحي ويُدعى العم سعيد بن جمعان الشهير بـ "أبو سند"، لا يقرأ ولا يكتب وإنما يجيد التحدث بأربع لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران.

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