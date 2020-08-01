شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دموع امرأة أثناء أدائها مناسك الحج ومشاركة اللحظة مع صديقتها الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى): وثّق مقطع فيديو مؤثر، مُقيمة تركمانستانية أثناء حديثها مع صديقتها في الولايات المتحدة الأمريكية من جبل الرحمة أثناء أدائها مناسك الحج. وثّق مقطع فيديو مؤثر، مُقيمة تركمانستانية أثناء حديثها مع صديقتها في الولايات المتحدة الأمريكية من جبل الرحمة أثناء أدائها مناسك الحج. ونشرت وزارة الحج والعمرة، المقطع للمرأة التي لم تتمالك دموعها وهي تتحدث مع صديقتها، وتؤكد لها أن هذه اللحظة لن تعوض، كما تمنّت لها أن تأتي وعائلتها لأداء الفريضة يومًا ما.

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