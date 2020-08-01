حج / الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها التوعوية في الحج



منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح المرحلة الأولى لخطتها في حج هذا العام، التي نُفذت في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، وشملت العديد من البرامج التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن بلغات عالمية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضح أمين عام الأمانة الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى لخطتها التوعوية التي بدأت بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة للتوجيه والإرشاد لإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج، والوجود المستمر في مقر سكن الحجاج وتنقلاتهم، وذلك من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن، مبيناً أن المرحلة الأولى نُفذ خلالها برامج توعوية عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية بمشاركة علماء ودعاة، إلى جانب نشر المحتوى الدعوي عبر الشاشات الإلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وتفعيل خدمة الرد الآلى عبر الرقم المجاني 8002451000 بعشر لغات عالمية.

ونوه بمتابعة وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الدائم لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير قطاعات الدولة كافة، للعمل على إنجاح هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة ودعمه المستمر، الذي أسهم في نجاح أعمال الوزارة بشكل عام والأمانة العامة للتوعية بشكل خاص في حج هذا العام الاستثنائي.

وبين الشيخ محسن الحارثي أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج بدأت اليوم المرحلة الثانية من خطتها التي ستستمر إلى نهاية الحج ببرامج ومحاضرات توعوية عبر المنصات الرقمية، سائلاً الله التوفيق والإعانة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

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