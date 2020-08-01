السعودية اليوم / سجون منطقة مكة المكرمة تقيم احتفالاتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك



جدة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أقامت سجون منطقة مكة المكرمة احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك لهذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، بحضور مديري السجون والإصلاحيات وعموم المنسوبين، تستمر ثلاثة أيام .

وتتضمن الاحتفالات توزيع الهدايا وقوالب الحلوى على النزلاء والنزيلات في سجون محافظات المنطقة، وتمديد أوقات الاتصالات الهاتفية للنزلاء والنزيلات من قبل ذويهم لمعايدتهم خلال أيام العيد، لتصبح من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وتأتي الاحتفالات إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء، واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين، ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يعد وجها من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء، وكسر لحاجز العزلة والبعد عن المجتمع.

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