السعودية اليوم / تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1535 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.

// انتهى //

23:42ت م

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تونس 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أربع محلية و 17 وافدة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1535 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.// انتهى //23:42ت م0249

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