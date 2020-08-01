حج / أمانة العاصمة المقدسة تُتابع الخدمات بـ 227 كاميرا متطورة



مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة.

وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه رُكبت 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع، وربطها بغرفة تحكم رئيسة تُراقب من خلالها الخدمات ورصد الملاحظات، ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها.

وبين أن أمانة العاصمة المقدسة لا تألو جُهداً في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.

// انتهى //

23:35ت م

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