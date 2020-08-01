شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس النيجر بالعيد وشفاء خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى. وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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