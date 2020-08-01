شكرا لقرائتكم رئيس أمن الدولة يهنئ الملك سلمان وولي العهد بعيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-01 رئيس أمن الدولة يهنئ الملك سلمان وولي العهد بعيد الأضحى متابعات الخليج 365 - واس رفع رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.



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