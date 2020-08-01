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وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع الجاهزية والاستعداد خلال فترة الأمطار والضباب التي تمر بها المنطقة هذه الأيام وجاهزية الهلال الأحمر، لاستقبال البلاغات (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ وتوجيهات سمو أمير المنطقة يحفظه الله بالتأهب ورفع الجاهزية لخدمة أهالي وزائري المنطقة .
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، حيث رُفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة سراة وتهامة، والقيادات الميدانية ووجودهم على أتم الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية وجاهزية الفرق الإسعافية خلال فترة الأمطار والضباب والحالات الإسعافية الطارئة الأخرى.
وناشد مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة جميع العاملين بالميدان وكذلك المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها. كما ناشدهم بالالتزام باجراءات الوقاية خلال فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
الهلال الأحمر الباحة
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:00 AM
الزهراني : 15 مركزًا إسعافيًا على أتم الاستعداد على مدار الساعة"هلال الباحة" يرفع جاهزيته خلال فترة الأمطار التي تمر بها المنطقة
وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع الجاهزية والاستعداد خلال فترة الأمطار والضباب التي تمر بها المنطقة هذه الأيام وجاهزية الهلال الأحمر، لاستقبال البلاغات (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ وتوجيهات سمو أمير المنطقة يحفظه الله بالتأهب ورفع الجاهزية لخدمة أهالي وزائري المنطقة .
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، حيث رُفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة سراة وتهامة، والقيادات الميدانية ووجودهم على أتم الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية وجاهزية الفرق الإسعافية خلال فترة الأمطار والضباب والحالات الإسعافية الطارئة الأخرى.
وناشد مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة جميع العاملين بالميدان وكذلك المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها. كما ناشدهم بالالتزام باجراءات الوقاية خلال فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
، "هلال الباحة" يرفع جاهزيته خلال فترة الأمطار التي تمر بها المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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