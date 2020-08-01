محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت أمس 903 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".. و27 فارقوا الحياة سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة. كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج.فيروس كورونا الجديد باكستان: أكثر من 278 ألف مصاب و5951 متوفَّى.. إجمالي ضحايا كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-31 سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة. كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج. Advertisements 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 10:22 PM سجَّلت أمس 903 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".. و27 فارقوا الحياة سجَّلت أمس 903 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".. و27 فارقوا الحياة سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة. كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج. ، باكستان: أكثر من 278 ألف مصاب و5951 متوفَّى.. إجمالي ضحايا كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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