، فيديو صادم .. لحظة اختفاء امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدوٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات الصينية: لا يزال التحقيق جاريًا

كشف شريط فيديو عن لحظة صادمة، حين كانت امرأتان تسيران على ممر المشاة بجوار طريق مزدحم، لكن فجأة اختفتا من المشهد، كان الجميع يسمع الصراخ المدوي، قبل أن يشاهدوا أمرًا مرعبًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الاثنين الماضي في منطقة وولونغ في مدينة تشونغ تشينغ جنوبي غرب الصين.

وتظهر لقطات صادمة امرأتين تسيران على ممر المشاة بجوار طريق رئيس، قبل أن تنفتح الأرض تحت أقدامهم، ويتمزق الرصيف ويرتفع صراخ المرأتين وهما تسقطان بين الأنقاض في حفرة عملاقة محاطة ببقايا الخرسانة والطوب والأسفلت.

وذكرت تقارير محلية: أن المرأتين نجتا من الحادث، وقد أصيبتا بإصابات طفيفة.

وظهر في الفيديو رجال الإطفاء المحليون بعد استدعائهم، وهم يبحثون عن الضحايا بين الحطام، بينما يصيح أحد المشاهدين، قائلاً: "لا يمكن حتى رؤيتهن".

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذهما، وإرسالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة.

كما ظهرت في الفيديو إحدى المرأتين وأصابعها مغطاة بالدم وهي تخبر من حولها عن الحادث المرعب، وتقول: "كنا نسير هناك وسقطنا فجأة في حفرة عميقة، ووجدت قدمي محاصرتين تحت صخرة".

وقالت السلطات الصينية إن الحادث نتج عن انهيار أرضي بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة الأسباب.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق في جميع أنحاء الصين للفيضانات والأمطار الغزيرة منذ شهر يونيو. الصين