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بقيادة "كارينيو" .. الوحدة يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت قيادة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الأوروجوياني كارينيو، يواصل الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريقين، بعد عودة دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأجرى لاعبو الوحدة، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مرانًا بدأ بمعايدة، قبل أن تنطلق التدريبات.

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المصدر : الخليج 365

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