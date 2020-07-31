شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 170 ألفا والسجن 105 أيام بحق 7 ناقلين للحجاج مخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المديرية العامة للجوازات 7 قرارات إدارية بحق ناقلي حجاجٍ غير مصرح لهم بالحج، خلال الفترة من 20 ذي القعدة 1441هـ حتى أمس، شملت عقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال وسجن لمدد مجموعها 105 أيام بحقهم.

وأوضحت "الجوازات أن القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، اشتملت على طلب مصادرة عدد (3) مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصاريح حج نظامية (17) مخالفاً، وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (2) مخالفين،فيما بلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين (7) مخالفين شُهر بهم، وذلك على النحو التالي، معاقبة المخالف عاتق عبدالعزيز المقاطي بالتشهير، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30,000 ألف ريال.

ومعاقبة المخالف الوافد عريف الله الله وزير بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 آلاف ريال ، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

ومعاقبة المخالف ساير سرور بزاع الرشيدي بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

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ومعاقبة المخالف الوافد عبدالرزاق محمد أحمد سلامة بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

ومعاقبة المخالف محمد صالح مطر المطيري بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000آلاف ريال .

ومعاقبة المخالف عادل محمد غازي الحربي بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

ومعاقبة المخالف مشعل محمد الطريف بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.