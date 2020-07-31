شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «سجون مكة» تعايد النزلاء بـ«طن حلويات» والان نبدء بالتفاصيل
وتستمر الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، وتشمل توزيع الهدايا وحلويات وقوالب حلوى على النزلاء والنزيلات في كافة سجون محافظات المنطقة، وتم تمديد أوقات الاتصالات الهاتفية للنزلاء والنزيلات من قبل ذويهم لمعايدتهم خلال أيام العيد، لتصبح من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
ويأتي ذلك إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يعد وجها من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء ،وكسر لحاجز العزله والبعد عن المجتمع .
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