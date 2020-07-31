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2020-07-31 خالد الفيصل في قصيدة عن الملك سلمان: لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “صقر الرجاجيل” بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وخروجه من المستشفى. وجاء في كلمات قصيدة الأمير خالد الفيصل ما يلي: لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس *** أقولها عني وعن باقي الناس Advertisements تراك مانت بمثل غيرك بعيني *** إنت الفخر والمجد للعز نوماس وإنت الذي عند النوايب نجي له *** وإنت الذخر للناس يا طيب الراس أخذت من شهامة أبوك وصفه *** وثبت يوم غداك بالري تنحاس وعايشت وقتك وإنت بالدين ثابت *** ونهضت ببلادك رغم كل دساس



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