ولي العهد يتلقى اتصالين من محمد بن زايد ورئيس غينيا بمناسبة العيد وشفاء الملك سلمان

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وقد طمأن ولي العهد فخامته على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

المزيد

جديد الأخبار