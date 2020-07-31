أمير الباحة محذرًا الأهالي والزائرين: لا تتهاونوا مع الطقس

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تابع أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها.

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وشدد أمير منطقة الباحة على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني ضرورة تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، موجهًا أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بمسح كامل لجميع الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ، مقدرًا ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي بمعالجة ما قد تخلفه الأمطار أثناء هطولها.

ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وعدم التهاون أو التهور؛ حفاظًا على سلامتهم أثناء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية.

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