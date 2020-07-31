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ولي العهد يتلقى اتصالين من نائب أمير الكويت ورئيس جيبوتي 

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2020-07-31

ولي العهد يتلقى اتصالين من نائب أمير الكويت ورئيس جيبوتي 

للتهنئة بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان ومغادرته المستشفى

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا ، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومغادرته المستشفى.

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وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لنائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا ، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل ولي العهد، رئيس جمهورية جيبوتي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



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