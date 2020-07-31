- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك
هطلت مساء اليوم الجمعة أمطار غزيرة على محافظة البرك، شملت محافظة البرك ومركز ذهبان ومركز عمق ومركز المرصد ومركز الفيض وذرا والمديد والجمة والكدا.
من جهة أخرى، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.