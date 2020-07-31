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تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.
وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي
بعد غد في الأحساء.. ندوة "الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-31
تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.
وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:36 PM
بتنظيم من هيئة الصحفيين.. وبستة محاور رئيسية
تنظِّم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بعد غد ندوة عن بُعد تحت عنوان (الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل)، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.
وستناقش الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل: الإعلام الرياضي ودوره في تطور القطاع الرياضي والشبابي، دور الإعلام الرياضي في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح والعفو، وإذكاء الإعلام الرياضي المتطرف للتشنج والتعصب في الوسط الرياضي، إضافة إلى موضوع الميول المتوازن للإعلامي الذي تحكمه المهنية.
، بعد غد في الأحساء.. ندوة "الإعلام الرياضي.. مواجهات دون توكيل" ،
المصدر : الخليج 365
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