، حتى نهاية الموسم الجاري.. التعاون يجدِّد علاقته بالبرتغالي "ماتشادو" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - جدَّد نادي التعاون علاقته مع البرتغالي ريكاردو ماتشادو، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بعدما اتفق الطرفان على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.
وقد أعلنت الإدارة التعاونية في يونيو الماضي إنهاء عقد البرتغالي إثر توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومنذ انضمام "ماتشادو" إلى صاحب المركز السادس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شارك في 107 مباريات، وأحرز 7 أهداف، وكان عنصرًا أساسيًّا في منجزات التعاون في المواسم الأخيرة، التي كان أبرزها تحقيق بطولة كأس الملك، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختَيْن.التعاون
حتى نهاية الموسم الجاري.. التعاون يجدِّد علاقته بالبرتغالي "ماتشادو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-31
جدَّد نادي التعاون علاقته مع البرتغالي ريكاردو ماتشادو، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بعدما اتفق الطرفان على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.
وقد أعلنت الإدارة التعاونية في يونيو الماضي إنهاء عقد البرتغالي إثر توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومنذ انضمام "ماتشادو" إلى صاحب المركز السادس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شارك في 107 مباريات، وأحرز 7 أهداف، وكان عنصرًا أساسيًّا في منجزات التعاون في المواسم الأخيرة، التي كان أبرزها تحقيق بطولة كأس الملك، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختَيْن.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:24 PM
جدَّد نادي التعاون علاقته مع البرتغالي ريكاردو ماتشادو، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بعدما اتفق الطرفان على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.
وقد أعلنت الإدارة التعاونية في يونيو الماضي إنهاء عقد البرتغالي إثر توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومنذ انضمام "ماتشادو" إلى صاحب المركز السادس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شارك في 107 مباريات، وأحرز 7 أهداف، وكان عنصرًا أساسيًّا في منجزات التعاون في المواسم الأخيرة، التي كان أبرزها تحقيق بطولة كأس الملك، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختَيْن.
، حتى نهاية الموسم الجاري.. التعاون يجدِّد علاقته بالبرتغالي "ماتشادو" ،
المصدر : الخليج 365
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