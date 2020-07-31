وصفات الموناليزا للقضاء على السيلوليت وشد الجلد في وقت قياسي

تعتبر مشكلة ظهور السيلوليت من أكثر المشاكل التى أصبحت تعانى منها كثير من النساء فى وقتنا هذا، مما تسبب لهن الشعور بالتوتر والقلق والانزعاج وخاصة أن ظهورها فى منطقة الأرداف بالجسم، وكثير من النساء تبحث عن وجود حل لهذه المشكلة والتى أصبح من السهل علاجها فى المنزل بدون اللجوء إلى المراكز الطبية، وذلك من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية والتى توجد فى كل منزل ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية:

1 ) زيت الزيتون:

حيث يعتبر زيت الزيتون من الوصفات والزيوت الطبيعية التى تعمل على ترطيب الجسم ويدخل فى حل العديد من مشاكل الجسم وخاصة السيلوليت وذلك من خلال خلط ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة بالإضافة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، حيث نقوم بوضع وعاء على نار هادئة، ومن ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند فى الوعاء على الماء وذلك حتى نحصل على قوام خفيف من الزيت ومن ثم نقوم بإطفاء النار، ونقوم بوضع زيت الزيتون والقهوة على زيت جوز الهند ، ونقوم بتقليب المكونات حتى نحصل خليط متجانس، ونقوم بفرد الخليط على المنطقة التى بها السيلوليت، ونفرده فى حركات دائرية الشكل ونتركه حتى يجف، وبعد ذلك نقوم بشطف الجسم بالماء الدافئ وبعد تنشيف الجسم جيدا نضع كريم مرطب على المنطقة، ويجب تكرار الوصفة كل اسبوع وسوف نلاحظ الفرق.