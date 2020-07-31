وصفات حريم السلطان لتفتيح منطقة البكيني في لحظات

تعد منطقة البيكيني من المناطق الحساسة فى جسم الإنسان والتى يحاول الكثير على استعمال بعض الوصفات الطبيعية لتفتيحها حيث تحرص كل السيدات على تفتيح تلك المنطقة، وتحب أن تقوم بعمل الوصفات التي تمنحها التفتيح، وابنعومة، والرائحة الزكية، ومن أهم هذه الوصفات:

1 ) زيت الزيتون مع الليمون والعسل:

حيث يعد الليمون من المواد التى تساهم فى تفتيح البشرة بصورة فعالة، حيث نقوم بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض النقي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونقوم بخلطهم فى وعاء جيداً حتى نحصل على مزيج، بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة جيداً وتنشيفها بمنشفة قطنية ومن ثم نقوم بوضع المزيج على المنطقة ونتركه لمدة عشرون دقيقة وثم نغسل المنطقة بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة كل اسبوع وسوف نلاحظ الفرق.

2 ) شرائح الليمون:

وذلك بتقطيع ليمونة واحدة إلى شرائح رفيعة ونقوم بفرك المنطقة بالشرائح فى حركة دائرية وبلطف، ونتركها لمدة نصف ساعة من الزمن، ثم بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة للحصول على نتائج أفضل.

3 ) ماء الأرز:

وذلك بنقع الأرز الأبيض فى ماء ووضعه على النار لمدة خمس دقائق ثم نتركه يبرد ونقوم بتصفية الماء، ونضعها فى زجاجة صغيرة، ونقوم برش ماء الأرز على المنطقة ونتركها تجف فقط، ولا نقوم بغسلها، ونقوم بتكرار الوصفة حتى نحصل على نتيجة أفضل.