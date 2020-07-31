وصفات سيدات الحرملك العثماني لتبييض اليدين وإزالة القشور والجلد الميت

نلاحظ فى كثير من النساء عدم توافق بين لون اليدين ولون الوجه، حيث يعانى الكثير من إسمرار اليدين، ويرجع ذلك نتيجة للتعرض الزائد لأشعة الشمس، فيلجأ الكثير إلى استعمال بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد ف تبيض اليدين ومنها:

1 ) الخيار:

حيث يساعد الخيار على تبيض ومصارف البشرة، حيث نقوم ببشر الخيار حتى نحصل على عصير الخيار ونقوم بوضع ثلاث ملاعق من عصير الخيار مع ملعقتين من الدقيق الأبيض، ونقوم بعصر نصف ليمونة، ونقوم بخلط المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بفرد الخليط على اليدين ونتركه حتى ينشف ونقوم بفركه ثم نغسل اليدين بالماء البارد.

2 ) الزبادى:

حيث تعمل الزبادى على تبيض البشرة، وذلك لاحتوائها على حمض اللاكتيك الذى يساعد على تبيض البشرة، حيث نقوم بوضع وفرك الزبادى على اليدين ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بعد ذلك بغسل اليدين بالماء الفاتر.

3 ) الحليب:

حيث يساعد الحليب على تقشير الجلد الميت والتخلص منه، وذلك بوضع الحليب على اليدين قبل الاستحمام لمدة عشرون دقيقة.

4 ) الليمون:

ويعد الليمون من أفضل المكونات الطبيعية التى تساهم بشكل كبير فى تبيض البشرة، فهو يحتوى على فيتامين C ومضادات الأكسدة، ف نقوم بخلط ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من عصير الخيار، ونضعه على اليد لمدة عشرون دقيقة قبل غسل اليدين.