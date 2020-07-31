ضبط 9 مسالخ عشوائية مخالفة في عدد من المواقع بالرس

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): ضبطت الفرق الرقابية وقسم الطوارئ في بلدية محافظة الرس وبالتعاون مع الجهات الأمنية، 9 مسالخ عشوائية مخالفة في عدد من المواقع. ضبطت الفرق الرقابية وقسم الطوارئ في بلدية محافظة الرس وبالتعاون مع الجهات الأمنية، 9 مسالخ عشوائية مخالفة في عدد من المواقع. واتضح انه تقوم عليها عمالة وافدة عمدت إلى الذبح العشوائي في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية. Advertisements

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