شاهد .. غرف الحجاج من الداخل

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهر مقطع فيديو، غرف حجاج بيت الله الحرام في أبراج منى المجهزة وفق الإجراءات الاحترازية لفيروس أظهر مقطع فيديو، غرف حجاج بيت الله الحرام في أبراج منى المجهزة وفق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتجولت كاميرا قناة "العربية" في أحد الغرف التي تبيّن منها تباعد الأسرة الخاصة بالحجاج تطبيقًا للتباعد الاجتماعي، وتجهيزها بتجهيزات الإغاثة والإعاشة .

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