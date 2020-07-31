شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل ينظم «صقر الرجاجيل» بمناسبة شفاء خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نظم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان " صقر الرجاجيل " . نظم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان " صقر الرجاجيل " . ونشرت إمارة مكة المكرمة، مقطع فيديو للقصيدة بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله". وأعلن الديوان الملكي، أمس الخميس، عن خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بصحة وعافية.

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