شكرا لمتابعة خبر عن ملك البحرين ونائب ولي عهد الكويت يهنئان ولي العهد بعيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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كما تلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا ، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.