شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تصدر تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية ممطرة ، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجراً.