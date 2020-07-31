شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح الدكتور سعد عبدالله السبر، حكم الحاج الذي يبيت في مزدلفة، مؤكدًا أن النبي "صلّ الله عليه وسلّم" رخّص للضعفاء ولمن معه ضعفاء ومرافقهم أن يبيتوا في مزدلفة.

وأشار خلال برنامج "يستفتونك"، أن يوم النحر تُرمى جمرة العقبة الكبرى فقط وذلك في أي وقت منذ منتصف ليلة العيد، ولا يقف الحاج للدعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.

وأضاف أن " رمي الجمار في أيام التشريق لمن لا يتعجل، فيبدأ بالصغرى ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يتجه للوسطى ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يتجه إلى الكبرى ويرمي ويمشي ولا يدعو " .