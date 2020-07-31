شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطق "جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة - المدينة المنورة". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطق "جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة - المدينة المنورة". وحذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه غدًا السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.